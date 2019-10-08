Боломбой: не очень удивился провалу сборной США на чемпионате мира в Китае

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой прокомментировал итоги чемпионата мира по баскетболу для сборной США, отметив, что не был удивлён не самым лучшим выступлением американцев на мировом первенстве. По итогам первенства американцы заняли лишь седьмое место, что стало худшим результатом в её истории.



«Не очень удивился провалу сборной США на чемпионате мира в Китае. Ясно, что приехала не самая звёздная команда, к тому не привыкшая к европейским правилам и игровому стилю.



Сколько более сильных сборных можно было бы составить в США? Трудный вопрос. С лучшими более или менее понятно, их хватит на несколько команд, а вот дальше уровень игроков отличается не так заметно, и все они способны на многое», — приводит слова Джоэла Боломбоя «Матч ТВ».