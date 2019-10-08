Евгений Пашутин возглавил молодёжную сборную России

Главный тренер саратовского «Автодора» Евгений Пашутин был назначен на должность главного тренера молодёжной сборной России по баскетболу, сообщает официальный сайт саратовчан. Специалист был выбран на заседании исполкома РФБ.



«Костяк команды составят игроки, которые в июле в составе сборной U19 под руководством Евгения Юрьевича стали пятыми на чемпионате мира в Греции. Летом 2020 года молодёжная сборная сыграет в дивизионе «B» первенства Европы. Перед тренерским штабом поставлена задача вернуться в элитный дивизион континентальных соревнований. Напомним, в 2005 году Евгений Пашутин привёл молодёжную сборную U20 к победе на домашнем первенстве Европы в подмосковном Чехове», — говорится в сообщении пресс-службы саратовской команды.