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Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»

Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
Баскетбол / НБА 0

В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс». Инцидент произошёл в одном из баскетбольных залов Шанхая.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ранее Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса» — фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс». Встреча должна была состояться в октябре. Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.

Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike были удалены все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское телевидение отменило показы матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

Комиссар НБА Адам Сильвер выразил желание встретиться с бывшим игроком «Хьюстона», ныне главой Ассоциации баскетбола Китая Яо Мином, чтобы урегулировать ситуацию.

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