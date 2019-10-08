Чем закончится конфликт НБА и Китая?

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Напомним, ранее Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч «Рио-Гранде» и «Техаса» — фарм-команд «Хьюстона» и «Даллас Маверикс». Встреча должна была состояться в октябре. Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.



Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike были удалены все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское телевидение отменило показы матчей Национальной баскетбольной ассоциации.



Комиссар НБА Адам Сильвер выразил желание встретиться с бывшим игроком «Хьюстона», ныне главой Ассоциации баскетбола Китая Яо Мином, чтобы урегулировать ситуацию.