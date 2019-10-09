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Легендарный баскетболист Родман предложил помощь НБА в скандале с Китаем

Легендарный баскетболист Родман предложил помощь НБА в скандале с Китаем
Баскетбол / НБА 0

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман опубликовал в своём «твиттере» видеозапись, в которой заявил о готовности помочь уладить конфликт с Китаем. Родман обратился к комиссару НБА Адаму Сильверу.

«Комиссар Сильвер! Я кое-что знаю о дипломатии и отношениях с другими странами. Забронируй мне билет в Шанхай!» — сказал Родман.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Родман неоднократно посещал КНДР, у которой напряжённые отношения с США.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».

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