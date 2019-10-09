О'Нил показал новую стрижку

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который четырежды становился чемпионом НБА, показал новую причёску. Знаменитый центровой никогда не отличался пышной шевелюрой, но это не помешало ему обновить имидж. Видео, на котором можно в подробностях рассмотреть новую стрижку О'Нила, опубликовали в «твиттере» LakersChapo.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
После этого О'Нил выступал за «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», но на этом отрезке карьеры обошлось без титулов.
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