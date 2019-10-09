В «Лейкерс» были почти уверены, что Леонард перейдёт к ним

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о настроениях, царивших в клубе летом, когда к команде мог присоединиться Кавай Леонард.
Леонард стал чемпионом с «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финала, а 10 июля подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», хотя мог перейти в «Лейкерс». Дэвис, выступавший до этого за «Нью-Орлеан Пеликанс», перешёл в «Лейкерс» немногим ранее, ещё до того, как было объявлено о контракте Леонарда с «Клипперс».
«Не могу сказать, что близко знаком с Каваем. Не думаю, что есть кто-то, кто хорошо его знает. Но мы надеялись на его переход.
Я совершенно точно думал, что вероятность его перехода существует. Был такой момент, когда мы все в «Лейкерс» думали, что очень, очень близки к подписанию Леонарда», — приводит слова Дэвиса ESPN.
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