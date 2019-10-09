Болельщика «Филадельфии» вывели со стадиона в Китае за плакат «Свободу Гонконгу»

Болельщика «Филадельфия Сиксерс» и его жену вывели из Wells Fargo Center за плакат с надписью «Свободу Гонконгу», сообщает The Philadelphia Inquirer.



Инцидент проищошёл во время предсезонного матча «Филадельфии» с китайским клубом «Гуанчжоу».

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Сэма Уокса.



Напомним, НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».



Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.