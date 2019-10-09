21 очко Смита помогло УНИКСу переиграть «Цедевиту» в матче Еврокубка

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл «Цедевиту» в матче второго тура регулярного чемпионата Еврокубка. Казанцы не самым лучшим образом начали матч, в первой четверти уступив с разницей в три очка. Однако уже во второй четверти им удалось найти свой ритм игры и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 38:35 в их пользу.
После большого перерыва «Цедевите» удалось восстановить паритет и, совершив рывок, повести в счёте к заключительному игровому отрезку с разницей в пять очков. Решающей стала четвёртая четверть, в которой УНИКС позволил соперникам набрать всего 7 очков против 25 у себя. Итоговый счёт встречи — 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7).
Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Джамар Смит, набравший 21 очко.
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