Радиоведущий назвал Керра трусом за отказ говорить о ситуации между НБА и Китаем

Ведущий FOX Sports Radio Клэй Трэвис назвал главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра трусом за то, что он отказался комментировать ситуацию, возникшую между Национальной баксетбольной ассоциацией и Китаем.

«Стив Керр не стал комментировать проблемы НБА в Китае. Он комментирует каждый твит Трампа и не может поддержать демократию в Китае? Абсолютный трус», — написал в своём твиттер-аккаунте Клэй Трэвис.



Напомним, НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».



Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.