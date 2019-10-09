Радиоведущий назвал Керра трусом за отказ говорить о ситуации между НБА и Китаем

Ведущий FOX Sports Radio Клэй Трэвис назвал главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра трусом за то, что он отказался комментировать ситуацию, возникшую между Национальной баксетбольной ассоциацией и Китаем.
«Стив Керр не стал комментировать проблемы НБА в Китае. Он комментирует каждый твит Трампа и не может поддержать демократию в Китае? Абсолютный трус», — написал в своём твиттер-аккаунте Клэй Трэвис.
Напомним, НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».
Вскоре после этого с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.
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