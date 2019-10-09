Китайский производитель спорттоваров прекратил переговоры с НБА

Китайский производитель спортивных товаров ANTA приостановил контрактные переговоры с Национальной баскетбольной ассоциацией, сообщает Fashion Network. Причиной послужил конфликт НБА и Китая в связи с твитом Дэрила Мори. О том, какие именно переговоры были остановлены, не сообщается. У компании есть контракты с несколькими игроками НБА, включая Гордона Хэйворда и Клэя Томпсона.



Напомним, НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Менеджер удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».



Ранее с китайской версии сайта Nike удалили все изображения экипировки «Хьюстона», а китайское государственное телевидение отменило показы матчей НБА.