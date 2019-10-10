Трамп: Керр как маленький мальчик, он затрясся от страха при вопросе про Китай

Президент США Дональд Трамп подверг критике главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра за его отказ отвечать на вопрос о конфликте НБА и Китая. Видеозапись выступления Трампа была опубликована в твиттер-аккаунте Клэя Трэвис. Ранее Трэвис назвал Керра трусом за этот эпизод.

«Я смотрел за этим парнем, Стивом Керром. Он был как маленький мальчик, который перепугался так, что не смог даже ответить на вопрос. Он весь затрясся и сказал, что не знает, что сказать. Он действительно не знал, как ответить на вопрос. Но при этом он говорит плохие вещи про США.



Я ивдел подобное с Грегом Поповичем, но он не выглядел столь испыганным. Но они плохо говорят о Соединённых штатах, а как только разговор заходит о Китае, они не могут сказать ничего плохого. Это печально», — сказал Дональд Трамп.