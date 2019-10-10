Кущенко: новым экомячом стали чаще забивать трёхочковые

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал влияние на игру нового экологичного мяча, который используется в турнире с сезона-2019/20. По мнению Кущенко, улучшение процента реализации трёхочковых бросков связано именно с переходом на новый мяч.

«Есть и ещё одна интересная тенденция: похоже, что экомяч улучшает процент бросков издали. Пока у нас не очень большая выборка, но тенденция уже видна: после первых двенадцати матчей чемпионата в прошлом году общий процент дальних бросков в лиге был 33,95, а в этом году после такого же количества игр общий процент — 35,92.

При этом трёхочковые стали бросать чаще: 554 попытки в нынешнем сезоне против 536 в прошлом. Но и забивать стали чаще: 199 точных бросков против 182 в прошлом сезоне. Это значит, что и игроки чувствуют себя более уверенно», — цитирует Кущенко Sports.ru.