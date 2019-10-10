Источник: матч «Лейкерс» — «Бруклин» не отменят, но СМИ не допустят к игрокам

Сегодня, 10 октября, в Шанхае должен состояться матч клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Начало встречи — в 14:30 мск.

Журналист Дэйв Макменамин написал в своём «твиттере», что встреча состоится, но представителей прессы к игрокам не допустят.

«По состоянию на данный момент матч должен состояться. Но ни одна из команд не сможет пообщаться с прессой — таково указание правительства Китая», — написал журналист.

НБА оказалась втянута в политический конфликт с Китаем, после того как генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал в своём «твиттере» протесты в Гонконге. Мори удалил твит, однако Ассоциация баскетбола Китая объявила о прекращении сотрудничества с «Хьюстоном».