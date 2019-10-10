Дюрант объяснил, почему ему было тяжело играть против Леонарда

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, почему ему было сложно играть против Кавая Леонарда в финальной серии НБА 2019 года. Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», а Леонард — за «Торонто Рэпторс». Канадский клуб впервые в истории стал чемпионом НБА, выиграв решающую серию со счётом 4-2.
«Никто из игроков не сомневается в умениях Кавая. В отчётах ему уделяется больше всего внимания. Он умеет всё.
Невозможно вести мяч рядом с ним, потому что он его перехватит. Мне по-прежнему очень трудно показывать всё, что я умею, против Кавая», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Ранее стало известно, что Дюрант из-за травмы пропустит весь сезон-2019/20. Леонард, которого признали самым ценным игроком финальной серии, в межсезонье сменил команду и готовится к первому сезону в составе «Лос-Анджелес Клипперс».
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