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Кириленко оценил шансы России принять женский ЧМ по баскетболу—2022

Кириленко оценил шансы России принять женский ЧМ по баскетболу—2022
Баскетбол 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил шансы страны принять чемпионат мира среди женщин. Россия подала заявку на проведение ЧМ 2022 года, и в случае её принятия турнир пройдёт в Екатеринбурге.

По словам Кириленко, единственным конкурентом России в этом вопросе является Австралия, причём каждая из этих стран имеет равные шансы на победу.

«На сегодня на чемпионат претендуют две страны: Россия и Австралия. Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдёт, о партнёрах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения.

Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача — доказать, почему мы достойны провести турнир», — цитирует Кириленко ТАСС.

Решение о том, где будет проведён турнир, объявят в марте 2020 года.

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