Кириленко оценил шансы России принять женский ЧМ по баскетболу—2022

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил шансы страны принять чемпионат мира среди женщин. Россия подала заявку на проведение ЧМ 2022 года, и в случае её принятия турнир пройдёт в Екатеринбурге.
По словам Кириленко, единственным конкурентом России в этом вопросе является Австралия, причём каждая из этих стран имеет равные шансы на победу.
«На сегодня на чемпионат претендуют две страны: Россия и Австралия. Конечно, борьба будет сложной, нам надо будет показать и рассказать о нашем видении проведения турнира, в каком формате он пройдёт, о партнёрах, о внимании со стороны государства. Чемпионат мира должен нести максимальную пользу для всего мирового движения.
Шансы на успех? Думаю, 50 на 50. Наша задача — доказать, почему мы достойны провести турнир», — цитирует Кириленко ТАСС.
Решение о том, где будет проведён турнир, объявят в марте 2020 года.
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