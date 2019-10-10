«Слепой получил мячом по лицу и прозрел». Игрок посмеялся над словами Кущенко

Российский баскетболист Дмитрий Головин, представляющий клуб «Восток-65», выступающий в Суперлиге-1, иронично прокомментировал слова президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко о новом мяче. По словам Кущенко, после перехода на новый экологичный мяч игроки стали чаще забивать трёхочковые броски.
«Экомяч улучшил технику дриблинга. Игроки чаще идут в обыгрыш и красивее финтуют.
Из-за хорошей видимости экомяча судьи стали меньше ошибаться.
Занятия с экомячом во время восстановления от травмы ускоряют процесс на 41 процент.
Слепой человек получил экомячом по лицу и прозрел.
Нахождение экомяча в багажнике уменьшает расход топлива.
ВТБ отказали в патенте на экомяч, аргументировав, что это дар божий.
Если Хардену дать экомяч, он перестанет кидать двухи», — написал Головин в своём «твиттере».
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