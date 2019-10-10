«Хьюстон» выиграл у «Торонто» в предсезонном матче НБА в Японии

«Хьюстон Рокетс» одержал победу в матче с «Торонто Рэпторс», состоявшемся в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча проходила в японском городе Сайтаме.
Первую четверть выиграл «Хьюстон», однако на большой перерыв команды ушли при счёте 63:55 в пользу «Торонто». В ходе третьей четверти преимущество «Рэпторс» в какой-то момент выросло до 13 очков, однако затем «Рокетс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт матча — 118:111 в пользу «Хьюстона».
Самыми результативными игроками встречи стали Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден (оба — «Хьюстон»), на счету которых по 22 очка.
Позавчера, 8 октября, встреча между этими же командами завершилась в пользу «Торонто», который отыгрался с «-17» и победил со счётом 134:129.
Сегодня, 10 октября, состоится ещё один предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Бруклин Нетс».
НБА. Предсезонный матч
«Хьюстон» — «Торонто» — 118:111 (30:23, 25:40, 35:27, 28:21).
- 10 октября 2019
-
15:46
-
15:18
-
14:08
-
13:24
-
11:55
-
10:42
-
08:45
-
00:39
- 9 октября 2019
-
23:38
-
22:52
-
21:55
-
20:49
-
19:53
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
15:35
-
14:48
-
13:48
-
11:50
-
11:32
-
10:20
-
08:48
-
08:01
-
00:47
- 8 октября 2019
-
23:19
-
22:12
-
21:18
-
20:47
-
19:58
-
18:44
-
18:02
-
15:40
-
15:08
-
14:50