«Хьюстон» выиграл у «Торонто» в предсезонном матче НБА в Японии

«Хьюстон Рокетс» одержал победу в матче с «Торонто Рэпторс», состоявшемся в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча проходила в японском городе Сайтаме.

Первую четверть выиграл «Хьюстон», однако на большой перерыв команды ушли при счёте 63:55 в пользу «Торонто». В ходе третьей четверти преимущество «Рэпторс» в какой-то момент выросло до 13 очков, однако затем «Рокетс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт матча — 118:111 в пользу «Хьюстона».

Самыми результативными игроками встречи стали Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден (оба — «Хьюстон»), на счету которых по 22 очка.

Позавчера, 8 октября, встреча между этими же командами завершилась в пользу «Торонто», который отыгрался с «-17» и победил со счётом 134:129.

Сегодня, 10 октября, состоится ещё один предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Бруклин Нетс».

НБА. Предсезонный матч

«Хьюстон» — «Торонто» — 118:111 (30:23, 25:40, 35:27, 28:21).

Результаты предсезонных матчей НБА за 9 октября 2019 года