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«Парма» подписала контракт с роботом-тренером. Это первый случай в мире

«Парма» подписала контракт с роботом-тренером. Это первый случай в мире
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с роботом-тренером Promobot, сообщает официальный сайт пермской команды. Робот, созданный специалистами российской компании Promobot, станет ассистентом главного тренера «Пармы» Казиса Максвитиса. Это первый случай в истории, когда искусственный интеллект будет участвовать в работе тренерского штаба профессиональной спортивной команды.

В его обязанности будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей робот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру.

«Появление робота Promobot в составе нашего тренерского штаба — событие закономерное. «Парма» и Promobot на сегодняшний день — одни из самых узнаваемых пермских брендов. Поэтому мы были просто обречены на сотрудничество. Стремление с каждым годом быть лучше как на площадке, так и вне ее – это наша стратегия. Мы сделали еще один шаг в сторону нового цифрового мира. Сегодня в Перми происходит беспрецедентное событие, аналогов которому еще не было – мы подписываем контракт с первым в мире тренером-роботом. Уверен, что наш новый помощник сделает игру «Пармы» ещё умнее и успешнее», — отметил президент пермского клуба Сергей Богуславский.

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