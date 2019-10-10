15 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию»
В Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева захватили инициативу со стартовых минут встречи и выиграли первую четверть с разницей в четыре очка — 22:18. К большом перерыву «армейцы» нарастили преимущество до семи баллов — 47:40.
Во второй половине матча картина игры не поменялась, подопечные Итудиса продолжали наращивать преимущество и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 79:68.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, собравший коллекцию из 15 очков и 8 подборов. У «Баварии» лучшим стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.
Следующий матч Евролиги ЦСКА проведёт 17 октября. когда встретится с «Химками».
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
4-я четверть
79 : 68
Бавария
Мюнхен, Германия
ЦСКА: Клайберн - 15, Боломбой - 10, Фойгтман - 10, Хайнс - 8, Джеймс - 7, Воронцевич - 7, Хиллиард - 6, Курбанов - 6, Бейкер - 5, Стрелниекс - 3, Хаккетт - 2, Антонов
Бавария: Монро - 17, Ло - 11, Бартель - 10, Копонен - 7, Đedović - 7, Лучич - 6, Ципсер - 4, Лессор - 3, Нельсон - 2, Кинг, Флаккадори, Радошевич
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