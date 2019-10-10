15 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию»

В Москве завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал мюнхенскую «Баварию». Хозяева захватили инициативу со стартовых минут встречи и выиграли первую четверть с разницей в четыре очка — 22:18. К большом перерыву «армейцы» нарастили преимущество до семи баллов — 47:40.

Во второй половине матча картина игры не поменялась, подопечные Итудиса продолжали наращивать преимущество и в итоге одержали победу с двузначным преимуществом — 79:68.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, собравший коллекцию из 15 очков и 8 подборов. У «Баварии» лучшим стал Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Следующий матч Евролиги ЦСКА проведёт 17 октября. когда встретится с «Химками».