Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Фенербахче» потерпел неожиданное поражение от «Црвены Звезды»

«Фенербахче» потерпел неожиданное поражение от «Црвены Звезды»
Баскетбол / Евролига 0

В Белграде завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Местная «Црвена Звезда» принимала один из ведущих клубов лиги — «Фенербахче».

Гости сумели выиграть первую четверть — 16:15. Но в дальнейшем коллектив из Сербии сумел перехватить инициативу, и к перерыву хозяева вели в счёте с разницей в пять очков — 35:30.

Во второй половине матча «Црвена Звезда» продолжила наращивать темп и в итоге оформила победу с двузначным преимуществом — 68:56. Лучшим в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 13 очков и совершивший 6 передач. У «Фенербахче» 19 баллов набрал Нандо де Коло.

Отметим, что эта неудача стала второй для стамбульцев в новом сезоне Евролиги. В первом туре команда уступила «Реалу».

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
68 : 56
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Браун - 13, Перпероглу - 11, Gist - 11, Brown - 7, Давидовац - 5, Охо - 5, Лазич - 3, Бэрон - 3, Добрич - 2, Чович, Дженкинс
Фенербахче: де Коло - 19, Мухаммед - 13, Махмутоглу - 6, Слукас - 6, Веселы - 6, Kalinić - 3, Düverioğlu - 2, Штимац - 1, Вестерманн, Биберович, Деррик Уильямс, Датоме
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019