«Фенербахче» потерпел неожиданное поражение от «Црвены Звезды»

В Белграде завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Местная «Црвена Звезда» принимала один из ведущих клубов лиги — «Фенербахче».

Гости сумели выиграть первую четверть — 16:15. Но в дальнейшем коллектив из Сербии сумел перехватить инициативу, и к перерыву хозяева вели в счёте с разницей в пять очков — 35:30.

Во второй половине матча «Црвена Звезда» продолжила наращивать темп и в итоге оформила победу с двузначным преимуществом — 68:56. Лучшим в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 13 очков и совершивший 6 передач. У «Фенербахче» 19 баллов набрал Нандо де Коло.

Отметим, что эта неудача стала второй для стамбульцев в новом сезоне Евролиги. В первом туре команда уступила «Реалу».