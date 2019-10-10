Хардену и Уэстбруку не позволили отвечать на вопрос о конфликте НБА с Китаем

Сегодня, 10 октября, в Японии состоялся предсезонный матч команд НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой техасцев — 118:111 (30:23, 25:40, 35:27, 28:21). После её завершения была проведена традиционная пресс-конференция. В её ходе журналистка CNN обратилась к лидерам «Хьюстона» Джеймсу Хардену и Расселлу Уэстбруку, попросив их прокомментировать конфликт НБА с Китаем. Однако представительницу прессы прервали и заявили, что вопросы к игрокам могут касаться только баскетбола.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице обозревателя Алихана Биджани в «Твиттере».

Напомним, конфликт между НБА и Китаем начался после твита генерального менеджера «Хьюстона» Дэрилла Мори, поддержавшего антиправительственные акции протеста в Гонконге.