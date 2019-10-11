«Вашинтон Мистикс» впервые в истории выиграл женскую НБА

«Вашинтон Мистикс» одержал победу над «Коннектиут Сан» в решающем матче серии плей-офф женской НБА.

Матч состоялся в Вашингтоне и завершился со счётом 89:78 (23:20, 19:23, 20:21, 27:14) в пользу хозяев.

Первые 3 четверти прошли в равной борьбе. Определяющей стала заключительная четверть, которую «Вашингтон» выиграл с двукратным преимуществом.

Лучшей результативностью в матче отличилась представительница «Вашингтона» Эмма Миссеман, которая набрала 22 очка и была признана MVP финальной серии. 21 очко в свой актив записала Элена Делле Донн. В составе проигравшей команды самой результативной стала Жонкель Джонс.

Таким образом, счёт в финальной серии стал 3:2. Отметим, «Вашингтон Мистикс» впервые в своей истории выиграл женскую НБА.