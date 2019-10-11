Ковалёв объявил состав женской баскетбольной сборной России на квалификацию ЧЕ

Новый главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалёв назвал имена 15 кандидаток на участие в играх 14 ноября с Боснией и Герцеговиной и 17 ноября с Эстонией, сообщает официальный сайт РФБ.



Для подготовки к первым двум отборочным матчам Евробаскета-2021 вызваны 15 игроков: защитники Наталья Жедик («Динамо», Курск, 31 год, 180 см), Елизавета Комарова (МБА, Москва, 24 года, 170 см), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное, 23 года, 169 см), Анна Лешковцева (МБА, 32 года, 182 см), Карина Низамова («Надежда», Оренбург, 27 лет, 170 см), форварды Татьяна Видмер («Динамо» К, 33 года, 191 см), Анна Зайцева («Ростов-Дон», Ростов-на-Дону, 20 лет, 183 см), Анастасия Логунова (МБА, 29 лет, 192 см), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург, 21 год, 190 см), Дарья Намок («Надежда», 26 лет, 182 см), Ксения Тихоненко («Надежда», 26 лет, 194 см), Анастасия Шилова («Надежда», 30 лет, 188 см), центровые Наталья Анойкина («Динамо» К, 32 года, 196 см), Мария Вадеева (УГМК, 21 год, 194 см), Альбина Ражева («Надежда», 24 года, 194 см).



Еще 9 баскетболисток включены в резервный список. Это защитники Виктория Завьялова (УГМК, 21 год, 170 см), Камилла Огун («Спарта энд К», 20 лет, 183 см), Екатерина Федоренкова (МБА, 26 лет, 177 см), Джамирра Фолкнер (УГМК, 27 лет, 169 см), форварды Аделина Абайбурова («Хернер», Германия, 24 года, 185 см), Юлия Гладкова («Сату-Марэ», Румыния, 26 лет, 182 см), центровые Жосселина Майга («Гожув», Польша, 23 года, 182 см), Татьяна Сема («Спарта энд К», 23 года, 192 см), Елизавета Шабанова («Динамо» К, 21 год, 197 см).



На базе в Новогорске команда соберётся 10 ноября, а утром 12-го отправится в Оренбург на матч с Боснией и Герцеговиной. Сама игра пройдёт 14 ноября, на следующий день сборная вернётся в Новогорск, а ещё через день вылетит в Таллин, где её ждёт встреча с Эстонией 17 ноября.



Квалификация Евробаскета пройдёт в три «окна» (ноябрь-2019, ноябрь-2020 и февраль-2021), в каждом из которых команды сыграют по два матча. В отборочной группе C соперником россиянок помимо Боснии и Герцеговины и Эстонии станет Швейцария. Путёвки в финальный турнир получат победители групп, а также пять из девяти лучших (по дополнительным показателям) обладателей вторых мест.

Ковалёва назначили главным тренером женской сборной России по баскетболу