Хайнс рассказал о самом безумном поступке за всё время в России

Американец Кайл Хайнс, выступающий за баскетбольный клуб ЦСКА, рассказал, какой свой поступок считает самым безумным за всё время пребывания в России. Хайнс выступает за «армейцев» с 2013 года.
«Думаю, самое безумное, что со мной случалось, — поход в баню. Представляешь, для меня, парня из Штатов, который знает, что такое сауна, но никогда не был в бане, а там ещё этот мужик с вениками шлепает тебя со всей силы… Это интересный опыт, мне это нравится.
И потом ещё идёшь из горячей бани в ледяную воду, когда на улице минус 10 градусов. Это настоящее безумие! У нас в США нет бани. Ну, наверное, у кого-то есть, но я никогда не был в Штатах в бане.
Я никогда не думал, что это мне понравится. А теперь по традиции мы с командой идём в баню каждый год 23 февраля. Это как бы тимбилдинг. Но, чувак, первый раз, когда я туда пошёл, это точно было за пределами моей зоны комфорта», — цитирует Хайнса «Матч ТВ».
- 11 октября 2019
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:48
-
20:31
-
19:41
-
18:34
-
17:47
-
15:46
-
15:18
-
14:08
-
13:24
-
11:55
-
10:42
-
08:45
-
00:39
- 9 октября 2019
-
23:38
-
22:52
-
21:55
-
20:49
-
19:53
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
15:35
-
14:48
-
13:48
-
11:50