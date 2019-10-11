Хайнс рассказал о самом безумном поступке за всё время в России

Американец Кайл Хайнс, выступающий за баскетбольный клуб ЦСКА, рассказал, какой свой поступок считает самым безумным за всё время пребывания в России. Хайнс выступает за «армейцев» с 2013 года.

«Думаю, самое безумное, что со мной случалось, — поход в баню. Представляешь, для меня, парня из Штатов, который знает, что такое сауна, но никогда не был в бане, а там ещё этот мужик с вениками шлепает тебя со всей силы… Это интересный опыт, мне это нравится.

И потом ещё идёшь из горячей бани в ледяную воду, когда на улице минус 10 градусов. Это настоящее безумие! У нас в США нет бани. Ну, наверное, у кого-то есть, но я никогда не был в Штатах в бане.

Я никогда не думал, что это мне понравится. А теперь по традиции мы с командой идём в баню каждый год 23 февраля. Это как бы тимбилдинг. Но, чувак, первый раз, когда я туда пошёл, это точно было за пределами моей зоны комфорта», — цитирует Хайнса «Матч ТВ».