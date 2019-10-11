Болельщик попал в кольцо с центра площадки и выиграл миллион

Болельщик баскетбольного клуба ЦСКА выиграл 1 млн рублей во время матча «армейцев» с «Баварией» в Евролиге, сообщает «Р-Спорт».

Игра, прошедшая вчера, 10 октября, во дворце спорта «Мегаспорт», завершилась победой хозяев площадки со счётом 79:68. В перерыве матча болельщик ЦСКА Роман Москвитин принял участие в конкурсе с призовым фондом в 1 млн рублей.

Чтобы получить приз, ему нужно было попасть в кольцо с центра площадки, затратив на это не более трёх попыток. Точным оказался его второй бросок.

Конкурс проводится на домашних матчах ЦСКА с 1 апреля 2019 года. Москвитин стал первым его победителем.

Следующий домашний матч в рамках Евролиги ЦСКА сыграет 17 октября, когда его соперником станут «Химки».