Куртинайтис: у «Химок» проблемы с травмами, с «Басконией» сыграем теми, кто есть

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от поединка второго тура Евролиги, в котором его команда встретится с «Басконией». По словам специалиста, его коллективу по-прежнему мешает большое количество травмированных.
«Рад, что мы выиграли у такой команды, как «Маккаби», что не удалось сделать в прошлом сезоне. Однако это только начало. Надеюсь, против «Басконии» мы покажем такую же энергию, желание и характер. Ребята хорошо тренируются и показывают большое желание, хотя есть проблемы с травмами. Мы никак не можем собраться в полном составе. Будем играть теми, кто есть. Самое главное, чтобы на площадке каждый отдал максимум сил. «
Баскония» — очень неудобный соперник для всех команд. Они играют в быстрый испанский баскетбол, имеют хороший подбор игроков, которые дают хорошую энергию. Самое главное — остановить их быстрые прорывы и транзитное нападение, чем они обычно стараются застать врасплох соперников. Будет сорок минут быстрой и активной игры. Если нам удастся поставить эту команду в позиционную игру, то будут хорошие шансы. Если нет, появятся проблемы", — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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