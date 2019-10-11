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Плаза: почему «Зенит» обязан пробиться в плей-офф Евролиги?

Плаза: почему «Зенит» обязан пробиться в плей-офф Евролиги?
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза намекнул, что перед командой из Санкт-Петербурга не стоит обязательная задача по выходу в плей-офф Евролиги. По словам специалиста, он больше концентрируется на выступлениях в Единой лиге ВТБ.

«Нам нужно больше акцентироваться на Единой лиге ВТБ. Это должно стать нашим приоритетом. Конечно, мы хотим наслаждаться Евролигой и будем там бороться до последнего, чтобы оказаться как можно выше. Но не стоит себя обманывать. Многие известные европейские клубы с солидным бюджетом и серьёзной историей не смогли за последние три сезона пробиться в плей-офф, почему мы обязаны?

Давайте расти поступательно, а дальше посмотрим! Но Единая лига ВТБ – большой вызов для нашей команды, даже если учитывать, что кроме нас есть ЦСКА, «Химки», «Локомотив», УНИКС и другие фавориты.

Прямо сейчас остановить гегемонию ЦСКА, пожалуй, невозможно. У них отличная организация и отличный состав. Но также верно, что для уровня лиги было бы неплохо, если бы и какой-то другой клуб мог победить в любой момент. Наверное, сейчас это реальнее всего «Химкам» – у них много игроков, прошедших школу НБА, и длинная «скамейка», — цитирует Плазу издание «Петербургский дневник».

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