«Финикс» продлил контракты с Эйтоном и Бриджесом

Руководство «Финикс Санз» приняло решение воспользоваться опциями контрактов Деандре Эйтона и Микала Бриджеса и продлило соглашения с игроками до завершения сезона-2020/21, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Эйтон — первый номер драфта-2018. В минувшем сезоне он принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, набирая в них в среднем 16,3 очка и собирая 10,3 подбора в среднем. Что касается Бриджеса, то форвард принял участие во всех 82 матчах регулярного первенства, набирая в них 8,3 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи в среднем. Микал — 10-й номер драфта-2018.

Напомним, новый сезон «Финикс» начнёт под руководством Монти Уильямса, который сменил на посту главного тренера Игора Кокошкова.