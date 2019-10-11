21 очко Шведа принесли «Химкам» победу над «Басконией»

«Химки» одержали победу на домашней арене в матче второго тура Евролиги с «Басконией». Команда из Московской области ударно стартовала и уже в первой четверти повела с разницей в десять очков — 27:17. Во втором игровом отрезке «Баскония» сократила отставание до четырёх очков — 39:43.

После большого перерыва испанцы навязали подопечным Куртинайтиса плотную и конкурентную борьбу, но «Химкам» всё же удалось удержать победу — 79:76.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Ещё 18 баллов «Химкам» принёс Янис Тимма. У «Басконии» дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия. В следующем туре Евролиги «Химки» сыграют с ЦСКА. После двух туров в активе команды две победы.