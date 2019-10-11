21 очко Шведа принесли «Химкам» победу над «Басконией»
«Химки» одержали победу на домашней арене в матче второго тура Евролиги с «Басконией». Команда из Московской области ударно стартовала и уже в первой четверти повела с разницей в десять очков — 27:17. Во втором игровом отрезке «Баскония» сократила отставание до четырёх очков — 39:43.
После большого перерыва испанцы навязали подопечным Куртинайтиса плотную и конкурентную борьбу, но «Химкам» всё же удалось удержать победу — 79:76.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Ещё 18 баллов «Химкам» принёс Янис Тимма. У «Басконии» дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия. В следующем туре Евролиги «Химки» сыграют с ЦСКА. После двух туров в активе команды две победы.
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
79 : 76
Баскония
Витория, Испания
Химки: Швед - 21, Тимма - 18, Эванс - 17, Букер - 14, Зайцев - 3, Йеребко - 2, Гилл - 2, Дайр. Бертанс - 2, Крамер, Десятников, Моня, Барашков
Баскония: Шенгелия - 18, Генри - 16, Вильдоса - 10, Фалл - 9, Эрик - 9, Дженнинг - 6, Полонара - 4, Диоп - 2, Гарино - 2, Гонсалес, Стаускас, Шилдс
- 11 октября 2019
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:48
-
20:31
-
19:41
-
18:34
-
17:47
-
15:46
-
15:18
-
14:08
-
13:24
-
11:55
-
10:42
-
08:45
-
00:39
- 9 октября 2019
-
23:38
-
22:52
-
21:55
-
20:49
-
19:53
Партнерский контент