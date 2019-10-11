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«Зенит» крупно проиграл «Барселоне», набрав в последней четверти 7 очков

«Зенит» крупно проиграл «Барселоне», набрав в последней четверти 7 очков
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Зенит» принимал «Барселону». Хозяева неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с минимальным преимуществом — 20:19. К большому перерыву каталонцы сумели выйти вперёд — 43:40.

В третьем игровом отрезке «Зенит» продолжал навязывать борьбу фаворитам. Но в заключительной четверти «Барселона» взвинтила темп, в то время как петербуржцы совершенно провалили игру в атаке, набрав за десять минут только семь баллов. Результатом этого стало поражение с разгромным счётом — 63:87.

Лучшим в составе российской команды стал Евгений Воронов, набравший 10 очков. У «Барселоны» 24 очка набрал Кайл Курич, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Никола Миротич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2019, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
63 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Зенит: Воронов - 10, Айверсон - 9, Томас - 9, Абромайтис - 9, Альбиси - 6, Трушкин - 6, Рэнфро - 5, Холлинс - 4, Понкрашов - 3, Понитка - 2, Балашов, Шевчук
Барселона: Курич - 24, Миротич - 17, Клавер - 12, Дэвис - 10, Делейни - 5, Больмаро - 5, Ориола - 4, Томич - 4, Шмитс - 3, Абринес - 3, Ханга, Пустовой
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