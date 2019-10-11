49 очков Ларкина и Мичича на двоих помогли «Анадолу Эфес» победить «Альбу»

В Стамбуле завершился ещё один матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал берлинскую «Альбу». Финалисты минувшего сезона встретились с серьёзным сопротивлением немецкой команды и долгое время не могли найти свою игру. Более того, перед заключительным игровым отрезком «Анадолу Эфес» уступал с разницей в три очка — 69:72. В заключительной четверти стамбульцы сумели сравнять счёт и перевели игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке они чувствовали себя увереннее и одержали победу — 106:105. Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, записавший в актив 26 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 13 передач оформил Василие Мичич. У «Альбы» 21 балл на счету Рокаса Гидрайтиса.