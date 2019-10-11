49 очков Ларкина и Мичича на двоих помогли «Анадолу Эфес» победить «Альбу»
В Стамбуле завершился ещё один матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Анадолу Эфес» принимал берлинскую «Альбу». Финалисты минувшего сезона встретились с серьёзным сопротивлением немецкой команды и долгое время не могли найти свою игру. Более того, перед заключительным игровым отрезком «Анадолу Эфес» уступал с разницей в три очка — 69:72. В заключительной четверти стамбульцы сумели сравнять счёт и перевели игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке они чувствовали себя увереннее и одержали победу — 106:105. Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, записавший в актив 26 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 13 передач оформил Василие Мичич. У «Альбы» 21 балл на счету Рокаса Гидрайтиса.
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2019, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
106 : 105
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин - 26, Мичич - 23, Dunston - 18, Пляйсс - 16, Питерс - 14, Балбай - 5, Singleton - 2, Андерсон - 2, Гечим, Шанлы, Тунджер, Симон
Альба: Гедрайтис - 21, Сикма - 15, Кавано - 14, Гиффей - 13, Сива - 10, Нноко - 10, Маттиссек - 8, Шнайдер - 4, Херманнссон - 4, Огбе - 4, Mason - 2, Делов
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