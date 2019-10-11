Куртинайтис: Шведа приходится мучить по тридцать минут

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором туре регулярного чемпионата Евролиги в матче с «Басконией» (79:76). По словам специалиста, ему по-прежнему не хватает разыгрывающих, которые восстанавливаются после травм. Куртинайтис признался, что эта ситуация заставляет его экспериментировать с позицией первого номера и загружать лидера команды Алексея Шведа.
«Отличная победа. Рад, что мы сыграли хорошо, может быть, за исключением первой и второй четвертей. Тем не менее мы всё время вели в счёте и сумели сохранить нужный результат. Мы обыграли очень сильную команду. В данный момент нам не хватает скамейки. Ситуация такова, что мы играем с одним реальным разыгрывающим, это Слава Зайцев, поэтому приходится «мучить» Лёшу Шведа по тридцать минут, как и Дайриса Бертанса, хотя это не его работа. Бертанс — хороший забивающий, быстрый атакующий игрок, но не тот, кто руководит командой и выводит мяч против прессинга. Возможно, из-за этого мы сделали больше потерь, чем обычно. Нам даже приходилось давать выводить мяч Янису Тимму, хотя он играет на третьей и четвёртой позициях.
Тем не менее я рад, что мы выдержали этот результат, смогли убежать в отрыв, а когда имели проблемы, не дали сопернику сравнять счёт или выйти вперёд. Дистанция была опасной, всего три очка, но мы сохранили эту разницу и всё время контролировали игру. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы сыграли солиднее в концовке, потому что пока не знаем, что будет в конце регулярного чемпионата. Подобная ситуация была и в матче с «Маккаби», когда в самом конце они «отбили» три очка. Сегодня мы не защитились и пропустили пять очков подряд. Для меня важна победа с разницей, но пока не будем гадать: если так будем играть, так считать эту разницу, возможно, и не понадобится. Хотя кто знает», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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