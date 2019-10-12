Гримаса Шведа, данк Эванса и огненный фокус. Фото матча «Химки» — «Баскония»

11 октября в Мытищах на «Арена-Мытищи» в матче второго тура Евролиги «Химки» одержали победу над «Басконией». Команда из Московской области ударно стартовала и уже в первой четверти повела с разницей в десять очков — 27:17. Во втором игровом отрезке «Баскония» сократила отставание до четырёх очков — 39:43.



После большого перерыва испанцы навязали подопечным Куртинайтиса плотную и конкурентную борьбу, но «Химкам» всё же удалось удержать победу — 79:76.



Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Ещё 18 баллов «Химкам» принёс Янис Тимма. У «Басконии» дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия. В следующем туре Евролиги «Химки» сыграют с ЦСКА. После двух туров в активе команды две победы.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.