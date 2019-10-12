ESPN не комментирует карту, подтверждающую претензии Китая на Тайвань

Во время своего эфира, посвящённого НБА, ESPN показала карту, одобренную китайским правительством для внутреннего пользования, где территория Тайваня и ряд других стран указаны как принадлежащие Китаю. На все запросы о комментариях по этому вопросу ESPN не отвечает, сообщает Reuters.
Конфликт между НБА и Китаем возник после того, как генеральный директор «Хьюстон Рокетс» разместил твит в поддержку антиправительственных протестов в Гонконге. Это вызвало волну возмущений в Китае и разрыв связей с НБА. Матчи, которые должны были пройти в Поднебесной, были отменены.
ESPN, имеющая соглашение о правах на контент на миллиарды долларов с НБА, на этой неделе не раз подверглась резкой критике в интернете из-за поддержки китайской политики через новости о спорте. По словам источника, такая позиция существует уже полтора года.
ESPN так и не прокомментировала использования карты, не признанной на международном уровне.
Компания Walt Disney Co, которой принадлежит 80% ESPN, также не отвечает на запросы от прессы.
Посмотреть карту можно в «твиттере» журналиста Райана Сааведры.
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