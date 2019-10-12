Результаты предсезонных матчей НБА за 11 октября 2019 года

В ночь с 11 на 12 октября мск состоялось семь матчей подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации.



«Орландо» дома уступил «Бостону». «Орландо» удалось выиграть только одну четверть, заключительную, которая уже ничего не решала. Окончательный счёт — 100:75 в пользу «Селтикс».



«Детройт» на своей площадке переиграл «Кливленд Кавальерс». «Пистонс» смогли отыграть 12 очков отставания в заключительной четверти. Итоговый счёт — 109:105 в пользу «Детройта».



«Нью-Орлеан» дома расправился с «Ютой Джаз». После первой половины встречи преимущество «Юты» составляло восемь очков, однако во второй половине матча «Нью-Орлеан» был сильнее. Окончательный счёт — 128:127 в пользу «Нью-Орлеана».



НБА. Предсезонные матчи



«Орландо» – «Бостон» — 75:100 (11:35, 23:27, 21:21, 20:17)

«Индиана» – «Чикаго» — 105:87 (24:19, 29:21, 28:21, 24:26)

«Детройт» – «Кливленд» — 109:105 (23:30, 26:29, 29:31, 31:15)

«Шарлотт» – «Филадельфия» — 87:100 (14:33, 25:25, 27:30, 21:12)

«Нью-Йорк» – «Вашингтон» — 99:115 (30:24, 17:41, 24:26, 28:24)

«Нью-Орлеан» – «Юта» — 128:127 (34:35, 25:32, 30:33, 39:27)

«Даллас» – «Милуоки» — 111:118 (24:31, 31:30, 27:38, 29:19).