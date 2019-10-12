Кямзура посвятил победу «Олимпиакоса» Дэвиду Блатту
Литовский специалист, исполняющий обязанности главного тренера греческого «Олимпиакоса», Кястутис Кемзура посвятил победу в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» бывшему наставнику команды Дэвиду Блатту.
«Хочу посвятить эту победу отличному тренеру и человеку Дэвиду Блатту. Для меня большая честь называть его другом. Эта победа для него», — приводит слова Кястутиса Кемзуры Eurohoops.
Напомним, 6 октября стало известно, что бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса».
В августе 2018 года Блатту диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о болезни, но пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к болезни.
- 12 октября 2019
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:48
-
20:31
-
19:41
-
18:34
-
17:47
-
15:46
-
15:18
-
14:08
-
13:24
-
11:55
Партнерский контент