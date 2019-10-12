Кямзура посвятил победу «Олимпиакоса» Дэвиду Блатту

Литовский специалист, исполняющий обязанности главного тренера греческого «Олимпиакоса», Кястутис Кемзура посвятил победу в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» бывшему наставнику команды Дэвиду Блатту.



«Хочу посвятить эту победу отличному тренеру и человеку Дэвиду Блатту. Для меня большая честь называть его другом. Эта победа для него», — приводит слова Кястутиса Кемзуры Eurohoops.



Напомним, 6 октября стало известно, что бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт ушёл в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса».

В августе 2018 года Блатту диагностировали рассеянный склероз. Блатт объявил о болезни, но пообещал продолжать работу и найти способ адаптироваться к болезни.