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Родригес пятым в истории Евролиги преодолел отметку в 1100 передач

Родригес пятым в истории Евролиги преодолел отметку в 1100 передач
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Милана» Серхио Родригес стал пятым баскетболистом в истории Евролиги, преодолевшим отметку в 1100 результативных передач. Бывший баскетболист ЦСКА в матче с «Жальгирисом» выполнил шесть результативных передач, теперь его показатель — 1105 передач в 236 играх.

В четвёрку лучших по этому показателю в Евролиге входят Милош Теодосич (1126 передач). Далее расположились Томас Эртель (1173 передачи), Димитрис Диамантидис (1255 передач) и Вассилис Спанулис (1422 передачи).

Напомним, «Милан» переиграл «Жальгирис» — 85:81, одержав первую победу в сезоне Евролиги. Самым результативным в составе победителей стал экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, собравший коллекцию из 17 очков и 6 передач.

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