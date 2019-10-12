Василие Мицич признан MVP второго тура Евролиги
Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич признан самым ценным игроком второго тура Евролиги. В победном матче с «Альбой» Мицич собрал дабл-дабл из 23 очков и 13 передач и набрал 32 балла за эффективность действий.
Второе место в списке лучших игроков второго тура Евролиги занял партнёр Мичича по команде Шейн Ларкин, набравший 31 балл за эффективность действий. Ларкин записал на свой счёт 15 очков, 5 результативных передач и 5 подборов.
Третье место в этом списке занял Джордан Мики из «Реала».
Напомним, встреча «Анадолу Эфес» с берлинской «Альбой» завершилась в овертайме победой турецкого клуба со счётом 106:105.
«Анадолу Эфес» в первых двух турах одержал одну победу и один раз потерпел поражение.
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