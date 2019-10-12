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«Лейкерс» уступил «Бруклину», Леброн и Дэвис набрали 12 очков на двоих

«Лейкерс» уступил «Бруклину», Леброн и Дэвис набрали 12 очков на двоих
Баскетбол / НБА 0

Сегодня, 12 октября, в Шеньчжэне (Китай) состоялся предсезонный матч НБА, в котором встретились «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались баскетболисты «Нетс», выигравшие стартовый отрезок со счётом 20:19. Во второй десятиминутке «Бруклин» совершил рывок и на большой перерыв ушёл, лидируя с двузначным преимуществом — 47:36.

Во второй половине матча «Бруклин» контролировал происходящее на паркете, удержал преимущество и одержал уверенную победу — 91:77.

Самым результативным в составе победителей стал Карис Леверт, набравший 22 очка. У «Лейкерс» 14 баллов на счету Эйвери Брэдли. Лидеры калифорнийцев Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали по 6 очков, каждый из них провёл на паркете только по 12 минут. Отметим, что Дэвис покинул паркет из-за повреждения большого пальца.

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