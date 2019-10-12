«Лейкерс» уступил «Бруклину», Леброн и Дэвис набрали 12 очков на двоих

Сегодня, 12 октября, в Шеньчжэне (Китай) состоялся предсезонный матч НБА, в котором встретились «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались баскетболисты «Нетс», выигравшие стартовый отрезок со счётом 20:19. Во второй десятиминутке «Бруклин» совершил рывок и на большой перерыв ушёл, лидируя с двузначным преимуществом — 47:36.
Во второй половине матча «Бруклин» контролировал происходящее на паркете, удержал преимущество и одержал уверенную победу — 91:77.
Самым результативным в составе победителей стал Карис Леверт, набравший 22 очка. У «Лейкерс» 14 баллов на счету Эйвери Брэдли. Лидеры калифорнийцев Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали по 6 очков, каждый из них провёл на паркете только по 12 минут. Отметим, что Дэвис покинул паркет из-за повреждения большого пальца.
- 12 октября 2019
-
17:54
-
17:09
-
16:40
-
15:30
-
14:00
-
12:47
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
-
21:48
-
20:31
-
19:41
-
18:34