Банки объяснил проигрыш «Астане» неправильными решениями в конце встречи
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился впечатлениями от неожиданного поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (88:90). По словам специалиста, неудача была обусловлена неверными решениями в заключительном игровом отрезке.
«После игры у нас присутствуют большие сожаления, что во второй половине мы не забросили много свободных бросков и сыграли не по плану в защите. «Астана» действовала намного увереннее и эффективнее после перерыва, но команда нашего уровня должна быть готова к любому ходу матча. В концовке была очень напряжённая игра, каждое владение было на вес золота, но мы не сумели реализовать свои шансы и приняли ряд неверных решений», — приводит слова Банки официальный сайт краснодарского клуба.
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