«Детройт» заинтересован в приобретении Нтиликина
Руководство «Детройт Пистонс» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Нью-Йорк Никс» Франку Нтиликина, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Винс Эллис.
Нтиликина — восьмой номер драфта НБА 2017 года. Невзирая на это, он пока не оправдал ожиданий руководства «Нью-Йорка», в ходе минувшего сезона ходили слухи о возможном обмене баскетболиста.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 принял участие в 43 матчах, набирая 5,7 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 2,8 передачи. Его показатели по сравнению с дебютным сезоном в лиге упали. В регулярных чемпионатах в активе Франка 121 встреча. В них он собирал коллекцию из 5,8 очка, 2,2 подбора и совершал 3,0 передачи.
- 12 октября 2019
-
21:23
-
20:16
-
19:35
-
18:55
-
17:54
-
17:09
-
16:40
-
15:30
-
14:00
-
12:47
-
10:57
-
09:22
-
09:00
-
05:48
-
00:19
- 11 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
22:14
-
22:02
-
20:39
-
19:24
-
18:19
-
17:27
-
16:34
-
15:12
-
13:23
-
12:10
-
11:23
-
10:42
-
09:30
-
08:48
-
08:19
-
00:17
- 10 октября 2019
-
23:03
-
22:17
Партнерский контент