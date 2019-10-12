«Детройт» заинтересован в приобретении Нтиликина

Руководство «Детройт Пистонс» проявляет интерес к разыгрывающему защитнику «Нью-Йорк Никс» Франку Нтиликина, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Винс Эллис.

Нтиликина — восьмой номер драфта НБА 2017 года. Невзирая на это, он пока не оправдал ожиданий руководства «Нью-Йорка», в ходе минувшего сезона ходили слухи о возможном обмене баскетболиста.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 принял участие в 43 матчах, набирая 5,7 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 2,8 передачи. Его показатели по сравнению с дебютным сезоном в лиге упали. В регулярных чемпионатах в активе Франка 121 встреча. В них он собирал коллекцию из 5,8 очка, 2,2 подбора и совершал 3,0 передачи.