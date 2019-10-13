«Хьюстон» из-за твита генерального менеджера может потерять $ 25 млн
Твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге против официального Пекина, может стоить его клубу около $ 25 млн, сообщает Houston Chronicle. Дело в том, что от сотрудничества с техасской командой могут отказаться ряд спонсоров из Поднебесной, что принесёт «Рокетс» большие потери.
Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.
Скандал также частично прокомментировал президент США Дональд Трамп.
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