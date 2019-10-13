Пол Джордж пропустит как минимум первые 10 матчей сезона

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит старт регулярного чемпионата НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Медина.
Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на плече, перенесённой в межсезонье. В калифорнийском клубе не называют конкретных сроков его возвращения в строй, но главный тренер «Клипперс» Док Риверс отметил, что форвард пропустит как минимум десять первых матчей сезона, таким образом, в лучшем случае Джордж появится на паркете 13 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс».
Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат он провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 он набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
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