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ЦСКА победил «Цмоки-Минск», набрав 114 очков

ЦСКА победил «Цмоки-Минск», набрав 114 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Цмоки-Минск». Первая четверть поединка осталась за гостями — 30:26. Но уже во второй десятиминутке «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 58:52.

После большого перерыва подопечные Итудиса прибавили в обороне и не позволили минчанам быть эффективными в атаке, при этом сами «армейцы» не сбавили оборотов в нападении. В результате ЦСКА удалось одержать победу с разгромным счётом — 114:81.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка, 17 очков в активе Дэррана Хиллиарда, ещё 16 баллов на счету Джоэла Боломбоя. У «Цмоки-Минск» 18 очков на счету Доминеза Барнетта.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
114 : 81
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Джеймс - 22, Хиллиард - 17, Боломбой - 16, Хаккетт - 13, Воронцевич - 9, Курбанов - 9, Антонов - 8, Стрелниекс - 8, Лопатин - 6, Ухов - 3, М. Кулагин - 3, Хайнс
Цмоки-Минск: Барнетт - 18, Миркович - 16, Веремеенко - 9, Салаш - 8, Гаврилович - 8, Пустогвар - 6, Абрамс - 5, Белянков - 4, Ситник - 3, Стабровский - 3, Тростинецкий - 1, Рогозенко
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