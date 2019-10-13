ЦСКА победил «Цмоки-Минск», набрав 114 очков

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Цмоки-Минск». Первая четверть поединка осталась за гостями — 30:26. Но уже во второй десятиминутке «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 58:52.

После большого перерыва подопечные Итудиса прибавили в обороне и не позволили минчанам быть эффективными в атаке, при этом сами «армейцы» не сбавили оборотов в нападении. В результате ЦСКА удалось одержать победу с разгромным счётом — 114:81.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка, 17 очков в активе Дэррана Хиллиарда, ещё 16 баллов на счету Джоэла Боломбоя. У «Цмоки-Минск» 18 очков на счету Доминеза Барнетта.