Итудис: для ЦСКА характерны плохие отрезки

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». По словам специалиста, поединок был полезен с точки зрения налаживания игровых связей, так как для «армейцев» по-прежнему характерны слабые отрезки в ходе матчей.
«Поздравляю команду с победой и с тем отношением к делу, которое было показано на протяжении трёх четвертей. Мы начали плохо, и я хотел подзадорить игроков, посмотреть, как они будут вести себя в ситуации, когда «Цмоки» попадали практически каждый мяч, даже с сопротивлением. Сейчас мы работаем в таком режиме, что нам характерны хорошие и плохие отрезки. Мы всё ещё нарабатываем связи. В этом смысле игра получилась очень полезной, в борьбе с хорошей командой мы отрабатывали реальные ситуации», — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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