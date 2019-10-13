Дабл-дабл Моултри не спас «Парму» от поражения в матче с «Енисеем»

«Енисей» на выезде одержал победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярская команда успешно начала встречу, поведя в счёте с преимуществом в два очка к первому перерыву и увеличив его до 10 очков к большому перерыву — к этому моменту счёт на табло был 53:43 в пользу «Енисея».



В третьей четверти «Парме» удалось отыграть три очка отставания, оставив себе теоритеческие шансы на то, чтобы отыграться в заключительном игровом отрезке. В четвёртой десятиминутке «Парма» за две с половиной минуты до конца смогла выйти вперёд, однако после этого «Енисею» удалось провести несколько результативных атак подряд, грамотно отработав в обороне и завоевав победу. Итоговый счёт — 90:88 (24:22, 29:21, 19:22, 18:23) в пользу «Енисея».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томислав Зубчич, набравший 15 очков. В составе «Пармы» дабл-дабл оформил Арнетт Моултри, записав на свой счёт 16 очков и 11 подборов.