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«Зенит» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» уступил «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе — первый игровой отрезок завершился ничейным исходом. Вторая четверть осталась за гостями — нижегородцы ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом.

В третьем игровом отрезке «Зениту» удалось вырваться вперёд — перед четвёртой четвертью счёт на табло был 54:53 в пользу хозяев. В заключительной четверти «Нижний Новгород» смог совершить рывок, оторвавшись на семь очков, однако за 36 секунд до конца четверти «Зенит» отквитал отставание, от которого осталось только одно очко. Однако после этого за оставшиеся 30 секунд «Зениту» не удалось набрать ни одного очка против шести у нижегородцев, что и позволило им оформить победу.

Итоговый счёт встречи — 76:69 (19:19, 17:16, 17:19, 23:15) в пользу «Нижнего Новгорода». Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Даррлин Уиллис, набравший 14 очков. В составе хозяев отличился Густаво Айон, на счету которого также 14 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
69 : 76
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Зенит: Айверсон, Понкрашов, Томас, Ренфро, Хвостов, Пушков, Шевчук, Трушкин, Воронов, Абромайтис, Понитка, Айон Агирре
Нижний Новгород: Комолов, Ганькевич, Астапкович, Браун, Жбанов, Стребков, Уиллис, Антипов, Льюис, Бабурин, Винник
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