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Вергун: бросили вызов ЦСКА, но, что с этим делать – так и не разобрались

Вергун: бросили вызов ЦСКА, но, что с этим делать – так и не разобрались
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Минчанам удалось повести в счёте в первой четверти, однако вскоре они растеряли преимущество и уступили московской команде.

«У нас получилась неплохая половина, заставили соперников играть в полную силу. Бросили вызов ЦСКА, правда, что с этим делать – так и не разобрались.

Хочу добиться, чтобы команда избавилась от ментальности доигрывания, от чрезмерного уважения к соперникам, от мыслей, что у нас изначально нет шансов. Хочется, чтобы боролись в каждом матче», — приводит слова Ростислава Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

По итогам матча ЦСКА удалось одержать победу с разгромным счётом — 114:81.

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