«Таким образом сложно обыграть кого-либо». Плаза — о поражении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю «Нижний», они отлично сражались и заслужили победу. Если посмотрите в статистику, то единственное, что мы сделали хорошо, — мы лучше подбирали. Но у нас 18 потерь, и они делали на 8 бросков больше. У нас был плохой процент попаданий. С этими потерями и с этим процентом очень сложно обыграть кого-либо — в Евролиге, в Единой лиге, где угодно.
Хвостов? Я счастлив, что он дебютировал за нас, неплохо сыграл. После такого периода, когда не играешь 7 месяцев, немного в себе сомневаешься, суетишься. Отлично, что он возвращается к форме. Мы очень рады», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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